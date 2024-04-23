Названа новая опасность, которую несут спутники Starlink для Земли

Ученая назвала новую опасность, которую несут в себе спутники Starlink. Как сообщает Life.ru, американский гелиофизик, специалист по физике плазмы Сьерра Солтер-Хант заявила, что при сгорании в атмосфере аппараты оставляют огромное количество металлической пыли. Ее накопление может оказать влияние на магнитосферу Земли и разрушить радиационные пояса.

Обычно отработавшие аппараты спускают в атмосферу, где они сгорают. Крупные детали топят в удаленной точке Тихого океана, а небольшие разрушаются полностью, оставляя лишь пыль в мезосфере, расположенной в 70-80 км над поверхностью Земли. Согласно недавним оценкам, ежедневно в нее входит около 50 тонн метеорного вещества, 450 кг из которых остаются в мезосфере пылью. На фоне этого Солтер-Хант решила оценить, сколько подобной пыли остается в атмосфере после сгорания в ней аппаратов Starlink.

По последним оценкам, в космосе находится около 7,5 тысячи работающих спутников. Более 5 тысяч из них относятся к системе Starlink. В общей сложности SpaceX хочет отправить в космос 42 тысячи аппаратов. Каждый аппарат весит 1,25 тонны. Исходя из того, что спутники состоят из небольших деталей, эксперт предположила, что они будут полностью расщепляться до состояния пыли.

По подсчетам физика, после полного развёртывания всех 42 тысяч спутников для постоянного поддержания их в рабочем состоянии в этом количестве будет необходимо в среднем спускать в атмосферу 23 старых спутника Starlink ежедневно. Каждая такая партия аппаратов будет производить 29 тонн металлической пыли, которая начнет накапливаться в мезосфере и окутывать планету.

При этом больше всего эксперта беспокоит влияние металлизированной пыли на геомагнитное поле. Подобная заряженная и электропроводящая «оболочка» может привести к ослаблению магнитного поля за ее пределами. В результате солнечной и галактической радиации станет гораздо легче достичь поверхности планеты.

Солтер-Хант отметила, что сама радиация задерживается и накапливается в радиационных поясах, которые ещё называются Поясами Ван Аллена. Плотный слой электропроводящей металлической пыли в мезосфере способен «разорвать» их с непредсказуемыми последствиями для людей.