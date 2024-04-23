В центре галактики обнаружили новый пульсирующий объект

Астрономы сообщили об обнаружении нового миллисекундного пульсара в Змее — радионити в центре галактики. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере arXiv.

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Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают лучи электромагнитного излучения. Наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд известны как миллисекундные пульсары (MSP). Предполагается, что MSP образуются в двойных системах, когда первоначально более массивный объект превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается за счет аккреции вещества вторичной звезды.

Новый пульсар был обнаружен с помощью 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии. Астрономы изучили недавно обнаруженный точечный радиоисточник (обозначенный как G359.13142-0.2000) в радионити G359.1-0.2, или Змея.

Пульсар PSR J1744-2946 находится на расстоянии около 27,4 тысячи световых лет. Он имеет период вращения 8,39 миллисекунды и меру дисперсии, характеризующую число электронов на луче зрения от наблюдателя до объекта, 673,7 парсека на кубический сантиметр. Он находится в двойной системе с орбитальным периодом примерно 4,8 часа. Масса объекта-компаньона составляет менее 0,05 солнечной массы.

Отмечается, что PSR J1744-2946 может быть связан со Змеей. Если это подтвердится, то можно будет предположить, что пульсары могут освещать радионити в галактическом центре.