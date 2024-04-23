«Фарфоровый» орган найден в старинной могиле

Желчный пузырь, превратившийся в «яйцо» с оболочкой из соединений кальция, обнаружен рядом среди останков женщины, которая была похоронена на кладбище психиатрической больницы в США в начале ХХ века, сообщает в Международном журнале остеоархеологии.

© Asylum Hill Project, UMMC; Kyle Winters

«В этом исследовании сообщается об овоидной (яйцеобразной формы — прим. Ред.) кальцификации, обнаруженной среди скелетированных останков взрослого человека с кладбища психиатрической больницы начала ХХ века в Миссисипи. Целью данной статьи является повышение осведомленности об этом заболевании, которое, возможно, не знакомо большинству антропологов», — описывают необычную находку авторы исследования.

«Фарфоровым» желчный пузырь становится в результате хронического воспаления. В запущенной стадии кальций накапливается в мышечной стенке пузыря, вызывая его затвердевание. Известно, что этот процесс связан с холециститом, который является частым осложнением желчекаменной болезни, однако до конца процесс пока не изучен. Как поясняет Дженнифер Мак из Медицинского центра Университета Миссисипи, сейчас в таком состоянии врачи не видят ничего необычного.

«Заболевания желчного пузыря довольно распространены среди современного населения Америки, хотя за последние несколько десятилетий заболеваемость возросла», — приводит ее слова портал Live Science.

Поясняется, что отдельные конкременты ученые находили при археологических раскопках и ранее. Однако полностью закальцинированный орган — находка, судя по данным команды, беспрецедентная.

«Фарфоровый» желчный пузырь 4,6 сантиметра в длину и 2,85 — в ширину, вес его 16,1 грамма. Проведя рентгеновское сканирование и сделав компьютерную томограмму (КТ), ученые выяснили, что внутри органа также содержится один большой желчный камень.

«Забавно, что изначально этот объект был загадкой для археологов. А вот хирург на пенсии, участвовавший в нашем проекте, идентифицировал его почти с первого взгляда», — отметила Мак.

Кладбище, на котором в 1855-1935 годах похоронили около 7000 пациентов психиатрической лечебницы, было обнаружено в ходе расширение университетского кампуса. Сейчас при участии археологов тела эксгумируются. Среди первых 100 обследованных захоронений, помимо человека с фарфоровым пузырем (сейчас известно, что это была женщина средних лет) еще у пяти бывших пациентов больницы обнаружены камни, когда-то находившиеся в желчных пузырях.

«Очевидно высокая доля пациентов с холециститом является случайностью, поскольку не существует никакой связи между заболеванием желчного пузыря и психическими заболеваниями или физиологическими заболеваниями, вызывающими нейропсихиатрические симптомы», — уверены авторы научной работы.

Однако будущие исследования, считают они, могут прояснить состав конкрементов и как они образовывались, а также, возможно, прольют свет на препараты, которые использовались для лечения психбольных. Кроме того, если опыт археологов из Миссисипи успешно применят их коллеги на других раскопках, со временем, может быть, удастся собрать достаточно данных, чтобы проследить, насколько часто «фарфоровые» органы встречались раньше.