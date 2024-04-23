Биологи объяснили различие между когтями собак и кошек

Ученые из Университета Калгари в Альберте (Канада) объяснили, почем кошки втягивают когти в подушечки лап, а собаки – нет. Это связано с различиями в поведении этих животных.

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Так, кошки активно используют когти в охоте. Передними лапами они хватают и удерживают добычу, а задними наносят раны.

Успех охоты напрямую зависит от остроты когтей. Они позволяют кошкам справляться даже с добычей крупнее себя в одиночку. Поэтому кошачьи втягивают когти, чтобы «оружие» не затупилось раньше времени от контакта с твердой поверхностью.

«Чтобы по-настоящему вытянуть когти, требуется энергия, и как только кошки расслабляют мышцы, когти сами собой встают на место», – пояснили биологи-эволюционисты.

Собаки же социальные хищники, которые преследуют добычу стаей и загоняют ее на больших расстояниях. Поскольку псовые действуют сообща, им не так важна острота когтей – для получения преимущества достаточно большой численности стаи. Они используют когти для лучшего сцепления с землей во время бега – это позволяет развивать большую скорость и быстро менять направление движения.

Впрочем, из этого правила есть одно исключение – гепарды. Они также используют когти для бега, поэтому они хуже втягиваются в подушечки, сообщает Live Science.