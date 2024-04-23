Аудиофильский бренд Moondrop показал свой первый смартфон

Китайский бренд Moondrop, известный своими высококачественными внутриканальными наушниками, продемонстрировал свой первый смартфон MIAD 01. Название расшифровывается как Mobile Internet Audio Device и намекает на то, что девайс ориентирован на высококачественный звук.

© MobiDevices

Особенности

О телефоне не так много подробностей, но на веб-сайте компании опубликован тизер MIAD 01. На изображении видно заднюю часть смартфона белого цвета с полосатой отделкой. Секция камеры приподнята и оснащена системой с двумя датчиками, а также фирменным логотипом. Кроме того, на правой стороне телефона имеются кнопки питания и громкости, которые окрашены в оранжевый цвет. На вид аппарат имеет плоские стороны с острыми углами.

© MobiDevices

MIAD 01 можно использовать в качестве Hi-Fi-плеера. Устройство поддерживает все современные форматы и кодеки для максимально качественного звучания как по проводу, так и без. Хотя ни один из разъемов не виден на изображении, предположительно потому, что они находятся на верхнем крае устройства, определённо MIAD 01 получит два аудио-разъёма: 3,5 мм и 4,4 мм.

© MobiDevices

Впервые информация о MIAD 01 появилась ещё в феврале этого года, когда на сайте Moondrop из ниоткуда появилась категория смартфонов. На странице, которая так и не изменилась, изображен словесный знак названия MIAD 01 и надпись «Скоро».

Сроки дебюта и цена

Официальный дебют MIAD 01 ожидается 25 апреля. В этот день Moondrop раскроет все характеристики смартфона и его стоимость.