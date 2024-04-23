Раскрыто происхождение крупного околоземного астероида

Международная группа ученых-планетологов раскрыла происхождение околоземного астероида Камо'Оалева. Этот объект был открыт в 2016 году.

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Астрономы обратили внимание, что астероид вращается вокруг Солнца по орбите, синхронизированной с орбитой Земли. Его диаметр оценили в 40-100 метров, а скорость оказалась чрезвычайно высокой.

Дальнейшие исследования показали, что состав Камо'Оалева обладает большим сходством с лунными породами. Чтобы раскрыть его происхождение, ученые провели компьютерное моделирование.

Авторы исходили из того, что астероид мог быть выброшен с поверхности Луны. Они смоделировали столкновение, в результате которого кусок породы мог отлететь в космос, и проанализировали поверхность Луны в поисках подходящего кратера.

Исследование показало, что одно из наиболее вероятных мест – кратер Джордано Бруно. И в его породах, и в составе астероида нашли частицы минерала пироксена, сообщает Nature Astronomy.

«Астероид, столкнувшийся с Луной в месте нынешнего расположения кратера Джордано Бруно, мог выбросить в космос обломки размером с Камо'Оалеву», – заключили авторы научной работы.

Ранее ученые вычислили время рождения Луны. Она возникла через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы.