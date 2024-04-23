Российские ученые научат ИИ предсказывать цунами и эпидемии
Новосибирский Институт математики им. Соболева СО РАН готовится к открытию инновационной молодёжной ИИ-лаборатории, где начинающие ученые будут заниматься развитием методик определения процессов в природе, экономике и обществе.
В последующем они смогут создать нейросеть, способную определять климатические изменения, способные вызвать природные катаклизмы, например, цунами. Также ученые надеются научить ИИ определять риск распространения инфекционных заболеваний.
Исследователи уверены, что новая работа окажется полезной, поскольку оперативность данных влияет большую роль в принятии решений по предупреждению возможных последствий.
«Взять, к примеру, цунами: если сможешь предсказать его раньше, можешь спасти жизни. Обучив систему на исторических данных, например, о цунами или землетрясениях, можно создать модель, способную быстро делать прогнозы», —рассказала завлабораторией Ольга Криворотько.