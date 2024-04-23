Эксперт предупредил об опасном Wi-Fi и краже Telegram-аккаунтов

Замглавы центра «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал, что хакеры начали создавать точки Wi-Fi в общественных местах, чтобы красть Telegram-аккаунты подключившихся пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Пермякова, опасный Wi-Fi появляется в общественных местах вроде вокзалов, вузов и кафе. Речь идет о поддельных Wi-Fi точках, которые для подключения к сети просят пользователей авторизоваться через Telegram. Называют эти точки так, чтобы они ассоциировались у пользователей с популярными компаниями - к примеру MTS-free или SVO_fre (отсылка к оператору МТС и аэропорту Шереметьево).

Если ввести свои данные, под видом кода подтверждения в мессенджере придет код доступа к аккаунту. Если пользователь введет этот код для «подключения к Wi-Fi», злоумышленники завладеют его Telegram-аккаунтом.

Пермяков предупредил, что таким способом взламывать могут не только Telegram, но и вообще любое приложение, поддерживающее авторизацию через SMS или push-уведомления.

«Раньше злоумышленники просто перехватывали трафик, крали данные от банковских аккаунтов, а вот воровство аккаунтов от соцсетей — это новое явление», — подчеркнул эксперт.

Пермяков посоветовал не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, включить двухфакторную авторизацию в приложениях и всегда внимательно читать уведомления, которые присылает какое-либо приложение.

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о мошенниках, которые обманывают пассажиров в аэропортах, представляясь сотрудниками банков. Они предлагают помощь в обновлении банковских приложений, но на самом деле крадут доступ к финансам и выводят деньги, пока человек находится в полете и не может получить уведомления о списании.