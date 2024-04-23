В России создали кулон и приложение, защищающие женщин от нападений

Российские ученые создали кулон и приложение, которые защищают женщин от нападений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ), с их помощью девушка может моментально подать сигнал своим близким и экстренным службам.

Кулон работает как экстренная кнопка. Владелица может нажать на устройство, после чего сообщение об опасной ситуации автоматически отправляется другим пользователям в радиусе 3 км, указанным родственникам и службам. Кроме того, в приложение встроен онлайн-ассистент, который говорит грозным басом из заранее записанной библиотеки мужских голосов, что должно испугать нападающего.

Лидер проекта Денис Левшин отметил, что в зависимости от числа нажатий на кулон происходит рассылка сообщений через уведомления и на почту разным получателям. При одном нажатии сигнал отправляется родным, при двух — пользователям, а при трех — в экстренные службы.

«Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом», — добавил он.

Левшин также рассказал, что в приложении есть навигатор. Он строит безопасные маршруты, которые определяются на основании данных о последних преступления.

На данный момент разработчики уже собрали прототип кулона и создали приложение на Android. В будущем они собираются разработать приложение для iOS и наладить автономную работу устройства даже при разряженном телефоне. Проект участвует в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)», а оператором акселерационных программ проекта выступает НТИ.