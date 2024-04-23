Ракета «Ангара-А5В» сможет выводить на орбиту на 10 тонн больше Falcon 9

Ракета «Ангара-А5В» с использованием водородной третьей ступени сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки, если будет оснащена возвращаемыми первой и второй ступенями. Об этом сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что предприятие предложило использовать комбинацию первой и второй ступеней ракеты «Ангара-А5М» или ракеты «Ангара-А5В» в многоразовом варианте.

По словам генерального директора Центра Хруничева, все теоретические расчеты были подтверждены в рамках защищенного эскизного проекта по созданию «Ангары-А5В».

Дальнейшие работы по данной тематике планируется провести в следующем программном периоде (2026-2035 годы).

Варочко отметил, что сейчас планируется провести не менее 10 повторных запусков, чтобы подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.

Согласно прогнозам, версия ракеты «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью сможет вывести на низкую околоземную орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Разработчики условно классифицируют ее как ракету тяжелого класса повышенной грузоподъемности.

Компания SpaceX Илона Маска выпускает ракету Falcon 9, которая может вывести на низкую околоземную орбиту около 22,8 тонны в одноразовом варианте. Многоразовая версия Falcon 9 способна доставить на орбиту 17,5 тонны.

Falcon 9 представляет собой семейство ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon компании SpaceX. Она состоит из двух ступеней и использует керосин RP-1 и жидкий кислород в качестве топлива. Самой крупной многоразовой ракетой компании является Falcon Heavy от SpaceX, способная вывести на орбиту до 50 тонн в варианте с возвращаемыми ступенями и до 64 тонн в одноразовом варианте.