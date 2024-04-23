Обнаружено значительное ослабление магнитного поля Земли

Ученые Немецкого исследовательского центра геонаук в Постдаме обнаружили, что 41 тысячу лет назад магнитное поле Земли настолько ослабло, что атмосферу планеты пронизывали опасные космические лучи. Свои выводы исследователи представили на Генеральной ассамблее Европейского союза геонаук.

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Известно, что магнитное поле, защищающее Землю от космического излучения и ионизированной солнечной плазмы, колеблется, отклоняясь от истинного географического севера, а также переворачивается. Во время инверсии, когда северный и южный магнитные полюса меняются местами, происходит ослабление интенсивности магнитного поля. Однако также существуют короткие периоды отклонения и ослабления поля, когда появляются несколько магнитных полюсов.

Одно из таких кратковременных изменений, называемое событием Лашамп, произошло 41 тысячу лет назад в конце последней ледниковой эпохи. Напряженность поля снизилась, в результате чего поверхность Земли подверглась бомбардировке космических лучей, что было зафиксировано по изменениям в содержании космогенных радионуклидов в кернах льда и морских отложениях.

Ученые обнаружили, что средняя скорость образования радионуклида бериллия-10 во время события Лашампа была в два раза выше нынешней, что подразумевает очень низкую напряженность магнитного поля. Реконструкция, построенная с использованием данных по изотопам и палеомагнитных данных, показала, что магнитосфера Земли сжималась, значительно ослабляя защиту планеты против космического излучения.