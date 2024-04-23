В Курской области с помощью геофизики нашли следы древнего поселения

Российские ученые применили новый подход к поиску древних поселений. Они использовали комплекс методов геофизики и археологии.

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Исследование помогло реконструировать палеоландшафт на территории археологического памятника «Быки» в Курской области. Благодаря этому был открыт ранее неизученный слой человеческой стоянки.

Ученые подчеркнули, что климат в позднеледниковом периоде менялся, и людям приходилось адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Ландшафт, существовавший в современной Курской области десятки тысяч лет назад, значительно отличается от нынешнего.

Геофизические методы показали, что 21-18 тысяч лет назад территория была покрыта песчаными дюнами, которые чередовались с округлыми впадинами. Древние люди предпочитали селиться на возвышенностях. Во впадинах же скапливалась пресная вода, которую можно было использовать для питья.

Люди эпохи палеолита не оставили после себя никаких сооружений. Но изучая древний ландшафт, можно лучше понять, как протекала их жизнь на древних стоянках, сообщает L’Anthropologie.

Ранее сообщалось, что археологи из России и Казахстана изучат тюркские поселения в Павлодарской области. В частности, планируется уточнить их датировку.