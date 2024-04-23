Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android из России

Более 19 млн российских пользователей смартфонов Android стали жертвами киберпреступников в первом квартале 2024 года. Данный показатель в 5,2 раза превышает значение за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

Отмечается, что среди самых распространенных киберугроз — вирусы Dwphon и Mamont.

По мнению экспертов, ситуация обусловлена тем, что люди теперь активно скачивают приложения не из официального магазина Google Play, а из сторонних источников. Они напоминают о том, что для жителей РФ в Google Play доступны не все программы.

Специалисты рассказали, как злоумышленники используют вирусы. По их словам, за счет Dwphon мошенники собирают информацию о зараженном устройстве и личные данные его владельца, а также сведения об установленных приложениях. Данный вирус способен без ведома пользователя загружать на смартфон различные программы, в том числе рекламное и вредоносное ПО. Mamont – программа для выманивания платежных данных людей, кроме того, он способен получать доступ к SMS на гаджете, поясняют эксперты.

Ранее замглавы центра «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал, что хакеры начали создавать точки Wi-Fi в общественных местах, чтобы красть Telegram-аккаунты подключившихся пользователей.