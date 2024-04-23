Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android из России

Информация о резком увеличении числа атак киберпреступников на пользователей Android-смартфонов в России поступила из «Лаборатории Касперского». Эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Калинин сообщил газете «Известия», что за первый квартал 2024 года количество атак на мобильные устройства выросло в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом.

От хакеров пострадали более 19 миллионов человек.

Среди наиболее распространенных киберугроз названы вирусы Dwphon и Mamont. Dwphon собирает личные данные владельца устройства, информацию о приложениях и может загружать различное ПО без разрешения пользователя.

Mamont, с другой стороны, направлен на выманивание платежных данных и доступ к SMS на устройстве.

Эксперт отметил, что некоторые вредоносные программы, включая Dwphon, могут быть предустановлены на устройствах прямо из коробки, что делает их особенно опасными для пользователей. Это означает, что злоумышленники могут скомпрометировать цепочку поставки устройства, внедрив вредоносное ПО на каком-то этапе производства без ведома производителя или других участников цепочки.