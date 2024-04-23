Появились фото секретной лаборатории Google для тестирования камер Pixel

CNET впервые раскрыл секреты «Лаборатории тестирования в реальных условиях» (Real World Testing Lab) Google, где команда инженеров активно трудится над превращением камер Pixel в лучший вариант на рынке.

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Что интересно, CNET стали первыми, кто получил доступ к лаборатории. По опубликованным фото можно заметить, что она не оснащена множеством сложных приборов.

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Вместо этого здесь воссозданы уютные реалистичные сцены в стиле ИКЕА, такие как кафе или гостиная. Цель — максимально точно имитировать реальные условия, чтобы улучшить качество съемки в повседневной жизни.

© ITHome

Менеджер по продукту Pixel Camera Кевин Фу также поделился подробностями применения ИИ для снижения шума при видеосъемке. Google обучила модель, способную распознавать тихую речь, выделяя эти звуки и подавляя фоновый шум.