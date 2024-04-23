На Amazon начали продавать чехлы для еще не вышедшего iPad Air 2024

На Amazon начали продавать чехлы для еще неанонсированного увеличенного iPad Air 2024
Слухи о скором обновлении линейки iPad ходят уже давно, ведь Apple не выпускала новые модели планшетов более года.
Поскольку ожидается дебют увеличенной версии iPad Air, производители аксессуаров уже начали продажу чехлов для еще не выпущенного 12.9-дюймового устройства.
На Amazon появились чехлы от ESR, известного бренда аксессуаров. Описание продукта прямо указывает на 12.9-дюймовый iPad Air 2024. Напомним, текущая модель имеет экран 10.9 дюймов.
Хотя изображения чехлов почти идентичны 12.9-дюймовым моделям для iPad Pro, у чехла для iPad Air вырез под камеру меньше – ведь эта модель оснащена лишь одним объективом без сканера LiDAR.
Конечно, сторонние производители аксессуаров не связаны с Apple напрямую. Однако они зачастую получают информацию о новинках заранее, чтобы успеть подготовить партии чехлов к старту продаж.
Ранее ESR уже выпускал чехлы для новых моделей iPad за несколько недель до официального анонса от Apple.