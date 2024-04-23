Honor 200 Lite получит камеру на 108 Мп и премиальный дизайн

Компания Honor расширяет модельный ряд смартфонов, готовя к выпуску новинку среднего класса – Honor 200 Lite.

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Ожидается, что презентация состоится во Франции 25 апреля, а на официальном сайте Honor France уже можно ознакомиться с дизайном и вариантами расцветки.

Согласно утечкам информации, Honor 200 Lite получит плоский дисплей с вырезом, предполагающим наличие двойной селфи-камеры. Тыльная сторона смартфона будет оснащена двойной камерой с главным сенсором на целых 108 Мп и LED-вспышкой.

Гаджет получит слот для SIM-карты на левой грани и кнопки регулировки громкости и питания – на правой. Honor 200 Lite выйдет в трех цветах: Midnight Black (черный), Cyan Lake (голубой) и Textured Starry Blue (текстурированный синий).

Толщина смартфона составит 6.78 мм, а вес — 166 граммов.

Последние данные указывают на сходство Honor 200 Lite с моделью Honor X50i+, представленной на китайском рынке. Смартфон оснащен емким аккумулятором на 4500 мАч.