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«Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года

Производитель российских ракет «Протон» Центр Хруничева и «Роскосмос» предложили Казахстану продолжить пуски данных носителей с космодрома Байконур после 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра Алексея Варочко.

«Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года
© РИА Новости

По его словам, сегодня идет процесс поиска путей реализации данного вопроса. Так он отреагировал на вопрос о том, как будут организованы во взаимодействии с Казахстаном пуски «Протонов» после 2025 года.

В настоящее время в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей «Протон-М».

Согласно договоренностям между Москвой и Астаной, пуски «Протонов» должны прекратиться после 2025 года. Из-за этого будет прекращено и их производство.

Ранее стало известно, что корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае. Подготовка грузовика уже началась на космодроме Байконур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».