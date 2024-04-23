«Роскосмос» предложил продолжить пуски с Байконура после 2025 года

Производитель российских ракет «Протон» Центр Хруничева и «Роскосмос» предложили Казахстану продолжить пуски данных носителей с космодрома Байконур после 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра Алексея Варочко.

По его словам, сегодня идет процесс поиска путей реализации данного вопроса. Так он отреагировал на вопрос о том, как будут организованы во взаимодействии с Казахстаном пуски «Протонов» после 2025 года.

В настоящее время в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей «Протон-М».

Согласно договоренностям между Москвой и Астаной, пуски «Протонов» должны прекратиться после 2025 года. Из-за этого будет прекращено и их производство.

Ранее стало известно, что корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае. Подготовка грузовика уже началась на космодроме Байконур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».