Ученые получили 3D-снимок вспышки черной дыры в центре Млечного Пути

Американские и немецкие астрофизики проанализировали данные, которые были собраны микроволновым телескопом ALMA, чтобы создать точную трехмерную модель вспышки. Ее породила сверхмассивная черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути.

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В ходе работы они обратили внимание на периодические изменения в силе свечения. Затем пришли к выводу, что вспышка появилась из-за объекта, который двигался по орбите вокруг черной дыры, когда уничтожался. Доцент Калифорнийского технологического института (США) Кэтрини Боумэн вместе с коллегами создала определенный алгоритм. С его помощью им удалось реконструировать трехмерную структуру и узнать положение данного скопления материи благодаря нейросети и математических подходов.

«Для получения этого изображения нам пришлось разработать новую методику вычислительной обработки данных, которую мы назвали поляриметрической томографией. Этот подход впервые позволил нам проследить за движением материи вокруг одного из самых массивных объектов во Вселенной, который при этом окружен максимально искривленным пространством-временем», – отметили исследователи.

Результаты исследователи соединили с компьютерной моделью окрестностей черной дыры Sgr A*. Созданные 3D-снимки показали, что вспышку породили два скопления материи, которые находились на расстоянии 75 миллионов километров от черной дыры, пишет научный журнал Nature Astronomy.

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