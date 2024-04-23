Техноблогер сравнил iPhone 15 Pro и Samsung S24 Ultra

Эксперт YouTube-канала «Нудный Обзорщик» сравнил Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro и рассказал, какой из них выгоднее сейчас брать.

Разница между iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra составляет в цене около 10−20 тысяч рублей.

Экраны у смартфонов имеют одинаковую матрицу, разрешение, частоту обновления (до 120 Гц). При этом плотность пикселей выше у Samsung (причём по сравнению как с iPhone 15 Pro, так и с iPhone 15 Pro Max), как и яркость. В действительности по яркости смартфоны примерно одинаковые.

По габаритам iPhone 15 Pro гораздо меньше, чем Galaxy S24 Ultra. Диагональ экрана у них составляет 6,1 и 6,8 дюйма соответственно.

Основной модуль камеры у Samsung имеет 200 МП, у iPhone — 48 МП. Оптическая стабилизация есть в обоих случаях. При этом автофокус у S24 Ultra лазерный, тогда как у iPhone — обычный. Ширики у смартфонов полностью идентичны и имеют разрешение 12 МП. Телевик у Samsung на 50 МП, у iPhone — на 12 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Фронтальная камера в обоих случаях имеет разрешение 12 МП, но у iPhone она немного лучше. Записывают видео селфи-камеры в 4К, но стабилизация оптическая только у гаджета Apple. Вместе с тем Samsung предлагает запись видео в 8К. В целом же по камерам Samsung всё-таки обходит iPhone.

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

Ёмкость аккумулятора у Samsung — 5000 мАч, у iPhone — 3274 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку: iPhone — 20 Вт, Galaxy — 45 Вт. Беспроводную зарядку они поддерживают на 7,5 Вт и 15 Вт соответственно. К сожалению, iPhone 15 Pro работает всего 4−5 часов экранного времени.

С результатами тестирования смартфонов вы можете ознакомиться выше. Оба устройства не лагают и запустить могут практически всё. Однако у Samsung нагрев при выполнении энергозатратных задач значительно сильнее.

Выводы

Samsung Galaxy S24 Ultra и Apple iPhone 15 Pro — смартфоны для разных аудиторий и у каждого из этих гаджетов есть значительный недостаток. У iPhone это то, что он очень быстро разряжается, у Samsung — неприятный нагрев.