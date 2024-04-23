Описана работа ИИ на iPhone

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, как будут работать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. Материал доступен на сайте агентства.

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По словам специалиста, все расчеты сервис ИИ на iPhone будет выполнять локально, без доступа к интернету — об этом Гурман рассказывал еще в середине апреля. Автор отметил, что таким образом данные пользователя будут защищены, также скорость работы ИИ в таком случае выше, чем при обработке информации на удаленном сервере.

Однако инструменты ИИ для iPhone будут не такими мощными, как у конкурентов. Описывая работу ИИ, Гурман отметил, что новые инструменты будут улучшать работу встроенного голосового помощника Siri, корректируя выдачу. Также модели искусственного интеллекта будут лучше интерпретировать сложные запросы, чем голосовой ассистент в его нынешнем состоянии.

Марк Гурман отметил, что ИИ на смартфоне сможет выполнять функции чат-ботов. Так, скорее всего, модели будут способны генерировать текст или создавать изображения в ответ на запрос пользователя. Функции ИИ на iPhone могут представить на WWDC в июне вместе с анонсом iOS 18.

В конце марта источники Bloomberg сообщили, что Apple и Google обсуждают интеграцию модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в iPhone. По их словам, два IT-гиганта готовят сделку, которая «встряхнет индустрию искусственного интеллекта».