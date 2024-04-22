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Приложение соцсети Likee исчезло из App Store в России

Приложение социальной сети коротких видео Likee недоступно для скачивания из маркета App Store, принадлежащего Apple. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Приложение соцсети Likee исчезло из App Store в России
© globallookpress.com

Первой на это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

При поиске в магазине появляется плашка "Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе". ТАСС направил запрос в пресс-службу соцсети. При этом в Google Play Likee еще присутствует.

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