ИИ Google поднимет функции Samsung Galaxy S25 на новый уровень

Samsung подтвердила, что грядущая серия Galaxy S25 будет оснащена новым поколением искусственного интеллекта от Google — Gemini Nano 2. Пришедший на смену Gemini Nano в S24, он обещает значительно улучшить пользовательский опыт.

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Для тех, кто не знает, Gemini Nano — это «легкая» модель искусственного интеллекта, специально разработанная Google DeepMind для работы непосредственно на смартфонах. Это позволяет пользователям выполнять различные задачи ИИ без подключения к Интернету, что является большим преимуществом по сравнению с облачными решениями. В настоящее время эта технология используется в смартфонах серий Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.

Хотя подробности остаются скудными, Чулмин Джо, корпоративный вице-президент Samsung, намекнул, что на следующей неделе состоится встреча с Google, на которой, возможно, станет известно больше о возможностях искусственного интеллекта в S25. Что мы можем предположить, основываясь на сильных сторонах первого поколения Nano?

Ожидаются улучшения в таких областях, как резюмирование текста, умные ответы и, возможно, даже креативное генерирование контента.

Распознавание голоса и обработка изображений, скорее всего, получат толчок. Представьте себе голосового помощника с превосходным пониманием ваших слов или функции камеры, работающие на базе ИИ устройства.

Учитывая растущую важность конфиденциальности пользователей, новый ИИ может стать приоритетом для безопасной обработки запросов.