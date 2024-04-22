Новый вид муравьев получил имя в честь главного злодея саги о Гарри Поттере

В Австралии обнаружили новый вид муравьев, пугающих своей внешностью, насекомые имеют бледный окрас и предпочитают жить в подземельях, пишет MIR24.TV. Благодаря жуткому виду ученые дали им название Волан-де-Морт — в честь главного злодея саги о Гарри Поттере.

© zookeys.pensoft.net

Муравьи были найдены в регионе Пилбара на северо-западе Австралии. Специалисты отнесли новый вид насекомых к роду Лептанилла. Они отличаются длинными тонкими усиками и ногами, у них также вытянутые острые челюсти. Двух экземпляров удалось обнаружить глубоко под землей, в 24 метрах от поверхности. Ученые предполагают, что Волан-де-Морт — хищники и, как и другие муравьи рода Лептанилла, кусают своих жертв, чтобы обездвижить их, а затем съесть. По мнению ученых, добычей бледных муравьев являются многоножки, жуки и мухи.

Группа археологов из США, Канады и Японии обнаружила окаменелости динозавров на Аляске. Находка ученых может изменить представления о регионе. Предполагается, что в прошлом Аляска представляла собой цветущий регион с влажной средой и высоким разнообразием флоры и фауны. Это подтверждается анализом изотопов углерода в древесине.