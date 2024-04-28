Почему фотографии космоса получаются такими красочными?

Мы видели много фотографий открытого космоса, поражающих воображение буйством красок и форм. Однако мало кто знает, что на самом деле стоит за этими снимками. Журнал Popular Science рассказал, как астрономы обрабатывают фотографии космоса.

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Цифровые камеры, на самом деле, не видят цвета. Они записывают изображения в качестве программного кода, фиксируя, сколько света попадает на сенсоры. Каждый пиксель прикрыт фильтром одного из трех цветов (красный, зеленый или синий), который пропускает только свет со специфической длиной волны. Причем фильтры расположены по особому правилу, позволяющему камере совместить собранную информацию и сложить из нее цветную картинку.

Если обычные цифровые камеры захватывают данные со всех фильтров одновременно, то телескопы делают снимки по очереди, один фильтр за другим. А для того, чтобы из полученных данных сложилась картинка, информацию нужно совместить в композитное изображение — этим занимаются специально обученные люди. Астрономы работают со светом в спектрах, недоступных человеческим глазам, поэтому «невидимый» свет необходимо как-то изобразить цветами радуги. Не говоря уже о том, что фотографии нужно очищать от визуальных артефактов и других лишних мелочей.

Но прежде чем думать о цветах, экспертам нужно сбалансировать светлые и темные оттенки на изображении. Научные камеры приспособлены для уровней яркости, неразличимых невооруженным взглядом, поэтому без обработки фотографии получились бы слишком темными. И только после этого визуализаторы начинают добавлять краски.

Обычно разным фильтрам присваиваются разные цветовые каналы. Однако астрономы руководствуются не только научной точностью, но и эстетическими соображениями. Например, на телескопах «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» синие оттенки присваиваются коротким волнам света, зеленые — средним, а красные — самым длинным.

Хотя конечный результат во многом зависит от того, с какими данными приходится работать. Например, специалисты часто выбирают разные цвета, чтобы подчеркнуть тот факт, что инфракрасные камеры «Джеймса Уэбба» принимают свет разной длины волн. При съемке остатков сверхновой Кассиопея А наблюдения выявили неизвестный источник специфического света. На обработанном снимке этот свет получил зеленый оттенок, благодаря чему феномен стал известен как «Зеленый монстр».