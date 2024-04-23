В Германии нашли захоронение «зомби» возрастом 4200 лет

Археологи сделали неожиданную находку во время раскопок в Восточной Германии. Они обнаружили захоронение человека, который после смерти мог превратиться в «зомби».

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Возраст могилы оценили в 4200 лет. Самому человеку на момент смерти было от 40 до 60 лет. Ученые обратили внимание, что на его ногах лежала тяжелая каменная плита. Очевидно, современники покойного опасались, что после смерти он может выбраться из могилы, и пытались помешать ему это сделать.

Необычную могилу обнаружили недалеко от деревни Оппин. Ученые отметили, что поверья о зомби, вампирах и прочей нежити были широко распространены в Европе в Средние века. Но ученые мало знали о том, насколько сильно верили в такие мифы люди бронзового века.

Обнаружение захоронения «зомби» свидетельствует, что легенды об оживших мертвецах были известны еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Вероятно, их корни восходят к еще более древней исторической эпохе.