Обнаружены сотни ранее неизвестных астероидов

Международная команда астрономов, которым помогали добровольцы, повторно изучила архивные изображения, полученные при помощи космического телескопа Хаббла. В результате был идентифицирован набор из 632 астероидов главного пояса. Из них 454 объекта были замечены впервые.

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Главным поясом астероидов называют область Солнечной системы, расположенную между орбитами Марса и Юпитера. Там находится большое количество объектов всевозможных размеров и преимущественно неправильной формы.

Как сообщает Sci News, в новом исследовании участвовали не только профессиональные специалисты, но и астрономы-любители, добровольцы со всего мира. Общими усилиями им удалось подтвердить существование 178 ранее известных астероидов и обнаружить 454 ранее неизвестных объекта.

Эти астероиды образовались более 4 миллиардов лет назад, когда сформировалось восемь основных планет вокруг Солнца. Планеты формировались из материалов огромного пылевого и газового диска, окружавшего нашу звезду. Астероиды представляют собой, по сути, космический мусор, оставшийся после формирования планет. Эти обломки сконцентрировались между орбитами Марса и Юпитера в главном поясе астероидов.

"Мы были удивлены, увидев такое большое количество объектов-кандидатов в астероиды, - говорит астроном Пабло Гарсиа Мартин из Мадридского автономного университета. - Был некоторый намек на существование этой популяции. Но теперь мы подтверждаем ее существование случайной выборкой, полученной с использованием всего архива космического телескопа Хаббла. Это важно для понимания эволюционных моделей Солнечной системы".

Инструменты телескопа Хаббла помогли измерить яркость объектов, многие из которых оказались довольно тусклыми. Поэтому они не наблюдались при помощи других телескопов. Чувствительность камер телескопа Хаббла помогла не только измерить яркость, но и провести сравнительный анализ. Последний помог определить потенциальные размеры ранее неизвестных астероидов.

"Пространственное положение астероидов меняется со временем, и поэтому мы не можем их найти, просто вводя координаты, ведь астероида может там и не оказаться в этот момент, - говорит доктор Мартин. - У нас, астрономов, нет времени просматривать все изображения астероидов. Поэтому возникла идея сотрудничать с более чем 10 000 добровольцев, чтобы просмотреть огромные архивы изображений телескопа Хаббла".

Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysicals.