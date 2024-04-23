Канадский магазин раскрыл стоимость Google Pixel 8a

Издание PassionateGeekz выяснило стоимость смартфона Google Pixel 8a. Цены нашли у одного из канадских ритейлеров — телефон оказался дороже прошлой модели примерно на 7500 рублей.

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Сколько будет стоить Google Pixel 8a в Канаде:

Google Pixel 8a на 128 ГБ — 708,99 канадских долларов или около 48 тысяч рублей;

Google Pixel 8a на 256 ГБ — 792,99 канадских долларов или около 54 тысяч рублей.

Что касается характеристик, смартфон оснастят чипом Google Tensor G3, оперативной памятью 8 ГБ, основной камерой с разрешением 64 Мп и 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

Google Pixel 8a должны анонсировать в рамках презентации I/O 2024, которая пройдет 14 мая. Заглавное фото: cnet