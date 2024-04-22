Ученые раскрыли историю вулканического спутника Юпитера

Геологи и планетологи из ряда американских университетов исследовали самое вулканически активное тело Солнечной системы – спутник Юпитера Ио. Исследование показало, что вулканическая активность на нем продолжалась со времени образования Солнечной системы.

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С помощью радиотелескопа ALMA ученые проанализировали состав газов в атмосфере Ио. Они сосредоточились на молекулах хлора и стабильных изотопах серы. Результаты показали, что их содержание в атмосфере Ио значительно выше, чем у других планет и спутников Солнечной системы. При этом 94-96% изотопов серы, которые выбрасываются в ходе извержений, улетают в космос.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что устойчивый вулканизм продолжался все время существования Ио, примерно 4,5 миллиарда лет», – подчеркнули авторы научной работы.

Вулканическая активность Ио связана с гравитационным воздействием Юпитера и двух его спутников: Европы и Ганимеда. Их притяжение повышает внутреннее давление в недрах Ио, и оно выходит наружу в результате извержений.

В ходе дальнейших исследований ученые намерены установить, был ли на Ио период похолодания, и мог ли на спутнике возникнуть океан, сообщает Science.

Ранее ученые исследовали другой спутник Юпитера – Европу. Он оказался беден кислородом.