Xiaomi выпустила Bluetooth-колонку с защитой от воды

Компания Xiaomi анонсировала портативную колонку Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition. Устройство отличается прочной конструкцией и специально разработано для использования на открытом воздухе.

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Особенности

Xiaomi Camp Edition имеет прочную прямоугольную конструкцию и удобную ручку для переноски. Несмотря на прочность, колонка сохраняет компактные размеры: 125×85×146,7 мм и вес – 1,12 кг. Выделяясь своим стильным дизайном по сравнению со своими аналогами, девайс включает в себя металлическую решетку и светодиодные фонари, которые могут быть разных цветов.

Колонка, обеспечивающая общую мощность звука 40 Вт, включает в себя шесть динамиков. Xiaomi утверждает, что есть два высокочастотных динамика, два среднечастотных динамика и два пассивных излучателя, которые обеспечивают всенаправленный аудиовыход на 360 градусов. Поддерживается технология Harman AudioEFX для чёткого и детального воспроизведения звука.

© MobiDevices

Устройство поддерживает Bluetooth 5.3, NFC и высококачественную передачу звука с кодеком LHDC 5.0. Время автономной работы достигает до 14 часов. Есть защита от пыли и воды по стандарту IP66.

Сроки выхода и цена

Xiaomi Outdoor Bluetooth Camp Edition уже продаётся в Китае. Стоимость колонки составляет 699 юаней ($97). Когда устройство появится в других регионах, пока неизвестно.