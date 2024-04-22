Ученые создали 3D-модель ядра Земли

Международная группа ученых из Австралии, Китая и Европы создала 3D-модель внутреннего ядра Земли. Для этого специалисты проанализировали скорость сейсмических волн, проходящих через недра планеты.

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Томограмма позволила лучше понять свойства верхнего слоя ядра глубиной до 100 км. Так, Р-волны проходили по восточному полушарию быстрее, чем по западному. Но в западном побережье выявили выступ от центра Атлантики до Центральной Америки, где Р-волны также ускорялись.

Под северной частью Атлантического океана находилась самая холодная область ядра. Ее температура была на 200 Кельвинов ниже средней. Самая горячая точка располагалась в северной части Южной Америки – на 600 Кельвинов выше среднего показателя. Также ученые выявили обширную область на юге Азии, где температура на 300 Кельвинов превышала среднюю.

Ученые отметили, что эти особенности указывают на сложное устройство тепловой конвекции в центре Земли, сообщает Scientific Reports.

Ранее китайские ученые выявили в ядре Земли колебания. Их периодичность составила 8,5 лет.