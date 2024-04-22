Дуров оценил последствия удаления Telegram из китайского App Store

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что не заметил снижения числа загрузок мессенджера из Китая после удаления приложения из китайской версии маркета App Store. В своем блоге бизнесмен предположил, что недавнее удаление приложений из магазина было направлено против самой корпорации Apple.

Об удалении приложений WhatsApp и Threads от Meta (признана в РФ экстремистской организацией), а также Telegram, Signal и Line ранее сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal.

Распоряжение исходило от Управления по вопросам киберпространства КНР и было связано с новыми правилами кибербезопасности, введенными летом 2023 года.

Дуров в ответ на это сослался на маркет Google Play, из данных которого следует, что Telegram является лидером по скачиваемости в Китае на Android. Бизнесмен заявил, что "китайцы - умны", им нравится его соцсеть и они находят способ ее использовать даже через VPN.

"Мы не заметили снижения количества загрузок из Китая, и я не думаю, что Telegram был ключевой целью этих изменений", - написал Дуров.

По его словам, "и снова Apple выстрелила себе в ногу своей централизованной политикой "огороженного сада". Эта политика, которую критиковал в том числе Илон Маск, заключается в контроле пользователей в своей экосистеме, в случае Apple - это контроль с помощью установки приложений только через App Store.

Дуров напомнил, что китайские власти принуждают все большее число граждан страны переходить с iPhone на смартфоны на базе Android от китайских компаний, таких как Xiaomi. И, в отличие от iPhone, большинство гаджетов на Android позволяет устанавливать приложения из маркетов.