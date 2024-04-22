Сбер открыл доступ к обновленной нейросети Kandinsky

Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию от Сбера Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

© Нейросеть Kandinsky

Топ-менеджер компании отметил, что обновленная версия нейросети Сбера дообучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок — изображения стали более реалистичные, креативные и яркие.

Ведяхин напомнил, что первыми в начале апреля оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли дизайнеры, художники и блогеры.

По его словам, Сбер получил много положительных отзывов и комментариев, которые помогли улучшить нейросеть.

«С сегодняшнего Kandinsky 3.1 доступна всем пользователям. Она позволяет любому человеку реализовать свой творческий потенциал, а для профессионалов — это инструмент для более эффективного развития в креативной индустрии», — добавил Ведяхин.

В компании уточнили, что процесс создания изображений упрощен за счет добавления функции улучшения запроса (бьютификации).

Теперь не нужно быть профессиональным промпт-инженером. Достаточно добавить несколько слов для описания желаемого изображения, остальное сделает встроенная в новую версию нейросети языковая модель GigaChat Pro — она расширяет и обогащает деталями промпт, пояснили в Сбере.

Также за счет нового подхода к обучению и качественного датасета улучшилась функция inpainting, которая позволяет редактировать отдельные части изображения.

Кроме того, появилась возможность воспользоваться в основном Telegram-боте в том числе и быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. С помощью этой версии время генерации изображения модели сократилось более чем в 10 раз.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и VK-ботах, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Также в Сбере рассказали, что в ближайшее время пользователям станет доступна генерация изображений в качестве 4К и генерация видео по тексту Kandinsky Video 1.1