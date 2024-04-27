Как проверить экранное время на Android: инструкция

Android-устройства имеют целый набор инструментов для того, чтобы следить за тем, сколько времени вы проводите в смартфоне. Портал howtogeek.com рассказал, как пользоваться меню «Цифровое благополучие» на Android.

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Как проверить экранное время на Samsung Galaxy

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Цифровое благополучие».

Нажмите на значок графика в правом верхнем углу экрана.

На экране появится подробная статистика по дням недели и приложениям.

Как проверить экранное время на Google Pixel