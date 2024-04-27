Как проверить экранное время на Android: инструкция
Android-устройства имеют целый набор инструментов для того, чтобы следить за тем, сколько времени вы проводите в смартфоне. Портал howtogeek.com рассказал, как пользоваться меню «Цифровое благополучие» на Android.
Как проверить экранное время на Samsung Galaxy
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Цифровое благополучие».
- Нажмите на значок графика в правом верхнем углу экрана.
- На экране появится подробная статистика по дням недели и приложениям.
Как проверить экранное время на Google Pixel
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в меню «Цифровое благополучие».
- На экране появится график, показывающий экранное время по состоянию на текущий день. По нажатию на центр графика откроется более подробная статистика по дням недели.
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