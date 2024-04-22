В России появится программа подготовки космонавтов для студентов

Московский авиационный институт (МАИ) в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) запустили первую в России программу подготовки к поступлению в отряд космонавтов для своих студентов и сотрудников. Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил важность осознанного выбора этого пути и подчеркнул, что сотрудничество с МАИ важно, учитывая их участие в проекте Российской орбитальной станции.

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Программа разработана с участием более 20 экспертов из МАИ и ЦПК, которые будут проводить тестирование участников по более чем 100 критериям. Подача заявок начнется 1 сентября, а обучение продлится до конца июня 2025 года.

Программа подготовки призвана обеспечить серьезную подготовку кандидатов к поступлению в отряд космонавтов и подготовить специалистов для будущих миссий на Российской орбитальной станции.