На затонувшем средневековом корабле нашли сундук с оружием

Ученые обследовали затонувший корабль XV века «Грибшунден» и обнаружили на его борту сундук с оружием. Осмотр проводили с помощью подводных камер.

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«Грибшунден» был флагманским кораблем датского короля Иоанна I (1481-1513). Он отправился на дно в 1495 году у берегов Швеции. Обломки судна обнаружили дайверы в 1970-х годах, но научные исследования начались только в начале XXI века.

Новый осмотр позволил выявить ранее неизвестные артефакты. Среди них: объект, который был идентифицирован как ящик с инструментами для изготовления боеприпасов. Такие сундуки, как мы знаем по иллюстрациям того времени, часто сопровождали армии на полях сражений.

Содержимое сундука сильно проржавело. Ученым удалось определить, что внутри находятся несколько предметов, заключенных в проржавевшую железную оболочку. Острые кремниевые осколки могут быть фрагментами патронов для картечи. Также исследователи заметили два удлиненных куска свинцовой пластины и три каменные формы для свинцовых пуль разного калибра.

Ученые назвали находку «важным артефактом средневековой военной техники». Они предположили, что сундук принадлежал немецким наемникам, которые находились на борту «Грибшундена» в момент крушения.

Ранее археологи обнаружили на борту «Грибшундена» 3000 контейнеров со специями. Ученые идентифицировали мускатный орех, гвоздику, горчицу, укроп, шафран, имбирь, перец и миндаль.