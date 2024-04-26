Что такое засев облаков и как он работает?

Дубай затопило, однако многие люди винят в этом не природный катаклизм, а злоупотребление «засевом облаков». Рассказываем, как засеивают облака, зачем нужна эта процедура, как она работает и действительно ли она вызвала наводнение.

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Что такое засев облаков

Засев облаков — процедура, которая позволяет повлиять на состояние осадков при помощи специальных реагентов. Иногда она используется для того, чтобы повысить дождливость в засушливых регионах, отчаянно нуждающихся во влаге. Помимо этого, засев часто производят аэропорты для того, чтобы подавить град или туман и нормализовать погодные условия.

Как работает засев облаков

Любые осадки начинаются из-за того, что капельки влаги в облаках кристаллизуются и приобретают твердую форму. В природе это происходит по естественным причинам, но никто не мешает людям запустить цепную реакцию искусственными методами. Для этого необходимо быстро снизить температуру облака при помощи хладагентов или внести в облако реагенты, формирующие кристаллы.

Для засева преимущественно используются два типа химикатов: сухой лед и йодистое серебро. Оба были предметами метеорологических экспериментов еще в середине XX века, но на данный момент самым эффективным и популярным методом считается засев облаков при помощи йодистого серебра. На мельчайших частичках элемента моментально формируются снежинки: всего нескольких граммов йодистого серебра достаточно, чтобы получить тысячи тонн дождя.

Разные страны и организации используют разные инструменты для засева в зависимости от реагента. Например, за рубежом чаще применяли наземные генераторы, а Россия разработала методику на базе специально модифицированных самолетов. Для рассеивания сухого льда используются гранулы размером не больше пары сантиметров, для жидкого азота — самолетные генераторы. А для йодистого серебра необходимы т.н. пиропатроны: маленькие снаряды, которые «отстреливаются» по бокам самолета.

Паводки в Дубае и засев облаков

Многие моментально обвинили правительство ОАЭ в стихийном бедствии, настигшем Дубай: якобы государство достаточно часто использовало засев облаков, чтобы значительно повысить уровень осадков. Но большинство экспертов с этим не согласны. После наводнения метеорологическое сообщество подчеркнуло, что обнаружить приближающийся шторм можно было еще за несколько дней до паводка

Специалисты полагают, что настоящая причина рекордных ливней — глобальное потепление. Изменения в климате повысили влажность воздуха, и в результате штормы становятся сильнее. Мощные природные катаклизмы продолжатся и в будущем, если ситуация с глобальным потеплением не пойдет на поправку вовремя.