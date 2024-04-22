ВЦИОМ: больше половины россиян могут обходиться без смартфона

Больше половины россиян могут легко проводить время без смартфона и не думать о пропущенных уведомлениях.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Четверть опрошенных, напротив, испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время (26%). Не задумываются о проблемах такого рода еще 14% россиян – такова доля «непользователей» смартфонов в нашей стране», – сообщает исследовательская организация.

Среди опрошенных 66% не готовы заменить смартфон обычным кнопочным телефоном. По мнению 86% респондентов, главная его функция – возможность поддерживать связь с родными и близкими. Примерно треть использует гаджет для решения учебных/рабочих задач и чтения новостей (41% и 39% соответственно), посещения соцсетей (32%), покупок в интернете (31%) и просмотра видео, фильмов, сериалов (30%).

Кроме того, граждане России пользуются смартфонами для перерыва на работе/учебе (51%), отдыха (49%) и перед сном (46%). Почти четверть (25%) не выпускают телефон из рук даже во время еды. Опрос проводился 14 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.