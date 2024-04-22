На Украине признали проблему с Telegram

Мессенджер Telegram является проблемой для Украины. Об этом заявил руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью «BBC Украина».

По его мнению, необходимо законодательно заставить все мессенджеры и соцсети зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким ресурсом стоит.

«Если ты хочешь доказывать свою позицию — а она может кому-то не нравиться, и это нормально в демократическом обществе, — неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?» — задался вопросом Буданов.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Никита Потураев предложил ввести военную цензуру и запретить социальную сеть TikTok и мессенджер Telegram на Украине.

Причиной необходимости таких ограничений парламентарий назвал нежелание некоторых социальный сетей, в том числе X, «общаться» с украинскими властями и вводить контекстные ограничения. Кроме того, Потураев раскритиковал Telegram за сотрудничество с ФСБ РФ и публикации, свидетельствующие о насильственных методах мобилизации на Украине.