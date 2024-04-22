Apple откажется от выпуска Mac mini на процессоре M3

По информации от надежного источника, Apple откажется от выпуска Mac mini на базе процессора M3. Бюджетный настольный ПК перейдет сразу на чип следующего поколения.

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Плохая новость в том, что ждать придется дольше. Хорошая – ожидание, по всей видимости, не будет слишком долгим.

Процессор Apple M3 дебютировал осенью 2023 года в MacBook Pro и iMac, а в начале этого года появился в MacBook Air. Чип еще находится на этапе активного внедрения.

Предположительно, обновленная и более мощная версия M3 будет использована в настольном Mac Studio, выход которого ожидается в середине года.

Но на горизонте уже маячит M4. Марк Гурман, журналист Bloomberg, сообщает, что разработка Mac mini приостановлена до выпуска нового чипа. Выход Mac mini с M4 запланирован на конец 2024 или начало 2025 года.

По словам Гурмана, временные рамки слишком сжаты, чтобы успеть выпустить версию на M3, и, как следствие, Mac mini с M2 останется на полках магазинов еще какое-то время.