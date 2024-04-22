Google починила проблему со связью в смартфонах Pixel

Google выпустила внеочередное апрельское обновление для смартфонов Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8 и 8 Pro.

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Оно направлено на решение проблем с мобильной связью, с которыми столкнулись некоторые владельцы устройств.

17 апреля Google опубликовал новые «заводские образы» и OTA-обновления для перечисленных моделей. После этого началось распространение обновлений для устройств на сети оператора Verizon.

В описании к обновлению на сайте Verizon указано: «Текущее обновление ПО обеспечивает улучшения производительности для LTE-вызовов/данных и устраняет сетевые проблемы».

Напомним, что ранее ряд пользователей сообщали о проблемах с пропущенными вызовами (которые сразу переходят на голосовую почту вместо звонка) и текстовыми сообщениями. Остается надеяться, что свежий апдейт все исправит.