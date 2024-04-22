Крымские ученые получили цемент из отходов

Ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) разработали состав цементно-сырьевой смеси на основе техногенных отходов предприятия, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Ранее в КФУ разработали метод изготовления прочных и долговечных строительных изделий из шлаков металлургических предприятий, были получены тротуарная плитка и кирпич.

"Ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали состав цементно-сырьевой смеси на основе техногенных отходов предприятия. <...> Специалисты вуза провели исследование методами рентгеновской флуоресценции и дифракции, которые позволили ученым определить химический и минералогический состав вторичного сырья", - сообщили в пресс-службе.

Отходы или шлам накопились на одном из крымских предприятий, которое разрабатывает карьер в Симферопольском районе и занимает большие площади на территории. На основе полученных данных были смоделированы составы цементно-сырьевых смесей и проведен их обжиг в высокотемпературной обжиговой печи.

"После обжига разработанных смесей нами были получены образцы клинкера, которые имеют вид пластинок неправильной формы <...> Полученный клинкер подвергается помолу в специальной мельнице с добавкой природного гипса, и на выходе мы получаем порошкообразный материал - цемент, который мы привыкли видеть в нашей повседневной жизни", - приводятся в сообщении слова замдиректора по учебной и методической работе института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Александра Бахтина.

По его словам, из данного сырья специалистами получен цемента класса по прочности 32,5 - один из наиболее востребованных в строительстве. Качество полученного продукта соответствует цементу, созданному из природного сырья, однако стоимость глиняного компонента вторичного сырья в десятки раз ниже стоимости природной глины.

О вузе

КФУ образован в 2014 году, объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В вузе обучается более 25 тыс. студентов, из них свыше 2,6 тыс. - иностранных из 35 стран.