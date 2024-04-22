Власти Нидерландов могут запретить госструктурам использовать Facebook*

Власти Нидерландов порекомендовали государственным учреждениям страны не использовать социальную сеть Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

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По мнению Управления по защите данных Нидерландов, государственным органам не следует пользоваться Facebook в качестве канала связи с населением, так как сейчас не имеется точного представления о том, как социальная сеть использует персональные данные посещающих правительственные сайты граждан. Особенно это касается несовершеннолетних.

В заявлении ведомства утверждается, что государству необходимо как можно скорее устранить риски использования Facebook. До принятия таких мер правительственным учреждениям рекомендовано не использовать данную социальную сеть.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России