Энтузиаст протестировал ПК на Windows 11 размером с кредитку

Представьте себе полноценный компьютер на Windows 11, который помещается в вашей ладони. Это не фантастика, а реальность!

Энтузиаст под ником ETA PRIME продемонстрировал работу одноплатного ПК LattePanda Mu, чей размер сопоставим с кредитной картой. Новинка оснащена 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с графикой Intel UHD 630, 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти.

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Несмотря на скромные габариты, LattePanda Mu способен на многое. Он без проблем справляется с повседневными задачами, веб-серфингом, просмотром видео и даже запуском некоторых игр.

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ETA PRIME провел ряд тестов, чтобы оценить производительность устройства. В Hades при разрешении 1080p он добился 70 fps, в Left 4 Dead 2 – 60 fps, а в The Elder Scrolls V: Skyrim – 60 fps при 720p на минимальных настройках.

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Для тех, кому нужна более высокая производительность, LattePanda Mu можно дополнить внешней видеокартой. ETA PRIME протестировал устройство в паре с RTX 3050, и результат впечатлил: игры в 1080p с частотой кадров 50–60 fps.