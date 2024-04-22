«2ГИС» добавил в карты реалистичную 3D-модель аэропорта Сочи

В картах сервиса "2ГИС" появилась 3D-модель и поэтажные планы международного аэропорта Сочи им. В. И. Севастьянова, благодаря чему пользователи смогут построить маршрут к нужному выходу на посадку.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "2ГИС".

"Первым иммерсивным аэропортом на картах стал международный аэропорт Сочи, который находится в одном из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России и занимает в стране пятое место по пассажирообороту. <...> Постепенно на картах "2ГИС" будут отрисованы реалистичные модели и других аэровокзалов, которые помогут пользователям погрузиться в городской ландшафт еще до посещения города, оценить масштаб и красоту в предвкушении полета", - отметил руководитель технологического отдела "2ГИС" Дмитрий Демченко.

Поэтажные планы аэропорта помогут посетителям ориентироваться внутри терминалов, показывая расположение входов и выходов, лестниц и лифтов. Маршрут можно построить к нужному из 30 выходов на посадку, а также к одной из 150 организаций, среди которых представительства авиакомпаний, предприятия общепита, магазины, службы такси, банкоматы, аптека и т. д.

В сервисе уточнили, что объект отрисован комплексно. Главное здание аэропорта, VIP-терминал и железнодорожный туннель можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. Кроме того, на перроне в реалистичном виде отображаются телескопические трапы и даже 3D-модели самолетов.

Модель аэропорта доступна в мобильных приложениях сервиса на Android и iOS, а также в браузерной карте.