KasperskyOS может появиться на потребительском рынке через несколько лет

Микроядерные операционные системы (ОС), в частности, KasperskyOS, которая сейчас ориентирована на промышленность, могут появиться и на обычных устройствах пользователей в ближайшие 3-4 года. Такое мнение выразил ТАСС глава отдела бизнеса по развитию KasperskyOS "Лаборатории Касперского" Дмитрий Лукиян.

В так называемом микроядре ОС большая часть функциональности вынесена в отдельные приложения - в самом ядре находятся только наиболее критичные механизмы, необходимые для работы системы. Если смотреть со стороны безопасности, вынос функций за пределы сильно снижает периметр атаки самого ядра.

"Появятся ли микроядерные ОС, и, может быть, и KasperskyOS, на консьюмерских устройствах? Да, я думаю это очень быстро произойдет, - ответил Лукиян на соответствующий вопрос. - Я уверен, что технологии микроядерных операционных систем очень быстро появятся - в ближайшие 3-4 года, я уверен, мы их увидим на обыкновенных устройствах".

Эксперт привел в пример HarmonyOS от компании Huawei и Google Fuchsia, которые ориентированы на потребительский рынок. В обеих операционных системах реализуется принцип микроядерной ОС.

Если говорить про настоящее время, то "Лаборатория Касперского" считает уровень технологий на потребительском рынке достаточным, уточнил Лукиян.

"Но когда у нас с вами все больше будет расти уровень цифровизации в домах, городе, в детских садах, в школах, то как только мы увидим, что угрозы, которые будут там появляться, будут мешать жизнедеятельности человека, мы сконцентрируемся на том, чтобы операционную систему направить и туда", - добавил эксперт.

KasperskyOS - микроядерная операционная система. ОС задумывалась для устройств интернета вещей и для промышленности. Она не является "клоном" какой-либо другой системы, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linuх. KasperskyOS ориентирована на создание программно-аппаратных систем, защищенных от любых, даже от еще неизвестных угроз, и антивирусы в ней не требуются.