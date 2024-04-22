Снова Европа? Кто на самом деле украл Янтарную комнату и яйца Фаберже

Золотой запас по-прежнему находится в России, несмотря на то что после начала СВО западные страны ввели против Москвы масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом. Это та самая ценность, которую хранят на черный день. Но за всю историю существования нашей страны ее сокровища не раз оказывались под угрозой, а судьба некоторых из них неизвестна до сих пор. Куда делись богатства Российской империи, существует ли «золото партии» и как на родину возвращали яйца Фаберже — в материале NEWS.ru.

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Куда пропало «золото Колчака»

Судьба сокровищ Российской империи, которые пропали в годы Гражданской войны, до сих пор окутана тайной. К началу Первой мировой имперская казна располагала одним из самых больших запасов золота в мире — в Госбанке хранились более 1,3 тысячи тонн драгметалла на 1,7 млрд рублей. В 1917 году, когда возникла угроза прорыва немцев к Петрограду, было решено вывезти слитки и монеты из столицы.

На тот момент «кубышка» изрядно истощилась — примерно до 1,1 млрд рублей, которые доставили в Казань и Нижний Новгород. После Октябрьской революции большая часть запаса контролировалась большевиками. Однако в 1918-м войска белогвардейцев захватили Казань и хранившееся в городе золото. Предположительно, их «добыча» оценивалась в 650 млн рублей. Тогда же было решено переправить золото в Омск — к адмиралу Александру Колчаку, объявившему себя верховным правителем России.

Два года спустя Колчака расстреляли на реке Ушаковке. Корпус из Чехословакии, составлявший значительную часть его войска, был вынужден передать красным около 400 млн рублей. Чехи заплатили эту сумму, чтобы им позволили вернуться на родину. Что случилось с остальными 250 млн рублей — неизвестно.

Существует легенда о том, что золото утонуло в Байкале, когда перевозивший его чешский эшелон попал под обвал. Однако историк Борис Юлин отмечает в беседе с NEWS.ru, что искать таинственный клад Колчака не имеет смысла. По его словам, часть запаса, которым завладел лидер Белого движения, была отбита большевиками, часть увезли с собой чешские отряды. Остальное золото ушло на оплату вооружений белогвардейцев. Сегодня не приходится говорить о возвращении этих средств в Россию, считает собеседник.

«Что потрачено Колчаком, то потрачено. У тех, кто считает его хоть сколько-нибудь законным представителем России, не должно быть претензий. У нас про Колчака даже фильмы снимают», — пояснил эксперт.

Возвращение яиц Фаберже

Еще одна загадка российской истории связана с самыми знаменитыми творениями ювелира Карла Фаберже — яйцами, инкрустированными драгоценными металлами и камнями, которые были изготовлены по заказу императорской семьи. Первое из них Александр III подарил супруге Марии Федоровне на Пасху в 1885 году. Всего Фаберже создал 71 такое украшение, 42 — для правящей династии.

Будучи официальным придворным ювелиром, он построил в Петербурге особняк. В здании разместились магазин, мастерские, квартиры и огромный бронированный сейф, где творец хранил свои работы и драгоценности, которые ему передавали на сохранение клиенты. В годы Гражданской войны ювелир был вынужден покинуть свой дом. Он сдал его швейцарскому посольству: Фаберже рассчитывал, что присутствие иностранной дипмиссии убережет недвижимость от обысков красных. Мастер бесплатно поселил у себя швейцарцев, но с условием, что оставит послу на хранение шесть чемоданов с семейными вещами и саквояж с ценностями. Согласно описи, стоимость украшений составила более 1,6 млн золотых рублей.

Летом 1918-го, после покушения эсерки Фанни Каплан на Владимира Ленина обстановка в городе накалилась. Фаберже понял, что нужно бежать, но не успел забрать драгоценности. По одной из версий, все, что хранилось в доме, перевезли без ведома ювелира в норвежское посольство, где сокровища похитили. Однако один из крупнейших мировых экспертов по творчеству Карла Фаберже Валентин Скурлов назвал эту теорию мифом.

«Яйца были вывезены в июле и сентябре 1917-го Временным правительством в Оружейную палату в Москве. Часть из них, восемь штук, была вывезена из Гатчинского дворца. Но в 20-е и 50-е годы прошлого века они появились в западных коллекциях. Из числа вывезенных в Москву 42 яиц в Оружейной палате осталось 10 штук. Остальные советская власть продавала на Запад», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Сегодня, по словам эксперта, судьба четырех императорских пасхальных яиц остается неизвестной. При этом некоторые образцы коллекции удалось вернуть в Россию. В 2004 году российский предприниматель Виктор Вексельберг выкупил девять яиц у семьи нью-йоркского магната Малкольма Форбса.

Стоит ли ждать возвращения в Россию остальных яиц Фаберже, созданных по заказу императорской семьи? Скурлов высказал мнение, что пока это маловероятно.

«Конечно, желательно вернуть максимальное количество императорских пасхальных яиц. Но в условиях санкций со стороны западных владельцев сейчас это невозможно, надо подождать пару десятилетий. Это можно сделать путем покупки. Решают деньги, поскольку мы живем в условиях капитализма», — считает собеседник.

Куда делось «золото партии»

Легенда о «золоте партии» — отголосок «лихих 90-х». В 1991 году в течение нескольких недель при загадочных обстоятельствах умерли сразу три чиновника, осведомленных о финансовой деятельности КПСС: управляющий делами партии Николай Кручина, его предшественник на этом посту Георгий Павлов, а также заведующий американским сектором международного отдела ЦК Дмитрий Лисоволик. После их кончины пошли слухи о партийном имуществе, которое могло пропасть в последний год существования СССР.

Речь шла о деньгах, накопленных компартией за все 74 года, что она была у власти в Союзе. После августовского путча тогдашний президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о переходе имущества КПСС в собственность государства. Однако это было невозможно сделать — никто точно не понимал, какие именно активы принадлежали коммунистам и какова была их стоимость.

Искать «золото партии» бросилась едва ли не вся страна — от журналистов и сотрудников силовых структур до высших государственных чинов. Активнее других действовал тогдашний глава правительства Егор Гайдар. Он обвинил деятелей КПСС и КГБ в проведении несправедливой приватизации по заниженным ценам, а также заказал расследование утечки капиталов за рубеж у детективного агентства Kroll. Гайдар позже отмечал, что специалисты не смогли прийти к определенным выводам.

По словам Юлина, «золото партии» — не более чем вымысел.

«Никаких активов КПСС не существовало, просто их не могло даже возникнуть. Не было такого механизма. Государственные деньги были государственными. Все это благополучно растащили — большую часть при Михаиле Горбачеве, а остальное — уже после образования Российской Федерации», — утверждает историк.

Где искать Янтарную комнату

Янтарная комната — одно из самых известных утраченных сокровищ России. Кабинет, отделанный драгоценным камнем, был создан по заказу короля Пруссии Фридриха I мастером Андреасом Шлютером. В 1717 году сын монарха Вильгельм I отправил янтарные панели комнаты в Петербург в качестве подарка Петру I. Согласно официальным документам, только в середине 1740-х дочь русского императора Елизавета Петровна нашла им применение. Она распорядилась разместить янтарные панели в Третьем Зимнем дворце. Несколько лет спустя их перенесли в Екатерининский дворец в Царском Селе (ныне город Пушкин).

Из-за резких перепадов температур, печного отопления и сквозняков, разрушавших янтарь, комнате требовался регулярный уход. Только в XIX веке ее трижды реставрировали. На 1941 год был намечен «капремонт», но Великая Отечественная война нарушила эти планы. В первые дни боев ценности, хранившиеся во дворце, начали эвакуировать. Хрупкие янтарные панели решили не демонтировать — панно заклеили бумагой и марлей, обложили ватой и закрыли деревянными щитами.

В сентябре 1941-го немецкие части ворвались в Пушкин. В их числе были специалисты команды «Кунсткомиссион», которая вывозила художественные ценности. Чтобы уберечь Янтарную комнату, ее спешно отправили в Кенигсберг (Калининград. — NEWS.ru). Кенигсбергский замок, в котором находился музей янтаря, стал последним местом, где демонстрировалась Янтарная комната. В 1944 году, когда немецкие войска начали отступать, панели вновь разобрали, упаковали в ящики и вывезли в неизвестном направлении. Следы главной жемчужины Екатерининского дворца затерялись.

Поиски комнаты начались в 1945 году и не прекращаются до сих пор, отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. Историк не исключает, что драгоценные панели утрачены навсегда. Собеседник NEWS.ru отмечает, что, согласно одной из теорий, фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер отдал приказ спрятать 260 ящиков с вывезенными в годы войны ценностями на территории Польши.

«Польские подводные археологи обнаружили в Балтийском море немецкий пароход «Карлсруэ», затопленный союзниками 13 апреля 1945 года. Говорят, что он стал легкой мишенью для английских истребителей, поскольку нес невероятно тяжелый груз. Вполне возможно, что там были и фрагменты Янтарной комнаты. Если верить этой версии, то комната утрачена безвозвратно, потому что в агрессивной морской воде янтарь просто расплавится», — объясняет эксперт.

Поиски следов Янтарной комнаты, по словам Суржика, осложняются тем, что ее перевозили частями и разными видами транспорта. При бомбардировках, добавляет историк, связанная с ней документация могла просто сгореть. Но есть и другая причина.

«После того как Запад пошел на охлаждение отношений с Россией, многие версии исчезновения Янтарной комнаты не получили развития. Да и внимание различных политических и общественных деятелей сейчас далеко от поисков Янтарной комнаты», — подчеркивает он.

Может ли Россия вернуть утраченное

Процесс возвращения утраченного российского достояния зависит от того, как именно оно было вывезено за пределы страны, рассказал NEWS.ru первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

«В прежние времена государство торговало многими своими культурными, историческими, художественными ценностями. То есть выставляло на аукцион, получало средства и соответствующим образом их использовало. Если правовые основания их продажи были такого рода, то юридически здесь сложно что-то требовать обратно. Государство самостоятельно вывело их в мировой оборот», — объясняет он.

Оспорить такие сделки можно, если доказано, что были нарушены внутригосударственные процедуры распоряжения ценностями, добавляет Капустин. В таком случае, по его словам, Россия могла бы обратиться к частным лицам или властям стран, у которых находятся предметы спора.

Если речь идет об объектах, разрушенных или вывезенных во время военных конфликтов, то их приобретение считается незаконным, говорит Капустин. Порядок их возвращения регулируется международными документами, например, Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей, принятой в 1954 году.