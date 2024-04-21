Рекордную жару назвали наступлением «новой климатической эры»

Рекордную жару на Земле назвали наступлением «новой климатической эры»
Планета страдает от резкого повышения глобальной температуры: уровень воды в реке Амазонке достиг самого низкого за всю историю наблюдений, а в Мали установилась смертоносная жара. Страдает и Европа. В 2024 году рекордные максимумы были отмечены почти на 19 000 метеостанций, причем каждый из последних десяти месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений.
Ученые объясняют такое экстремальное потепление сочетанием нескольких факторов: десятилетиями выбросов парниковых газов и продолжающимся явлением Эль-Ниньо. Washington Post со ссылкой на экспертов даже называет последние тенденции наступлением «новой климатической эры».
Эта беспрецедентная полоса жары вызывает опасения по поводу фундаментальных изменений в климате Земли. Климатические модели с трудом справляются с быстрым потеплением, что может привести к более экстремальным погодным явлениям.
Подсчитан ущерб от изменений климата
Несмотря на то, что погодный режим Ла-Нинья этим летом может принести временное облегчение, ученые предупреждают, что этого может и не произойти. Наше нынешнее понимание климатических прогнозов может дать сбой, оставив нас «неподготовленными к будущему».