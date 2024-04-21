Рекордную жару назвали наступлением «новой климатической эры»

Планета страдает от резкого повышения глобальной температуры: уровень воды в реке Амазонке достиг самого низкого за всю историю наблюдений, а в Мали установилась смертоносная жара. Страдает и Европа. В 2024 году рекордные максимумы были отмечены почти на 19 000 метеостанций, причем каждый из последних десяти месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений.

© Ferra.ru

Ученые объясняют такое экстремальное потепление сочетанием нескольких факторов: десятилетиями выбросов парниковых газов и продолжающимся явлением Эль-Ниньо. Washington Post со ссылкой на экспертов даже называет последние тенденции наступлением «новой климатической эры».

Эта беспрецедентная полоса жары вызывает опасения по поводу фундаментальных изменений в климате Земли. Климатические модели с трудом справляются с быстрым потеплением, что может привести к более экстремальным погодным явлениям.

Подсчитан ущерб от изменений климата

Несмотря на то, что погодный режим Ла-Нинья этим летом может принести временное облегчение, ученые предупреждают, что этого может и не произойти. Наше нынешнее понимание климатических прогнозов может дать сбой, оставив нас «неподготовленными к будущему».