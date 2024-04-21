Искусственный интеллект (ИИ) - один из главных инструментов преступников: он помогает создавать дипфейки или организовывать утечки. Теперь хакеры научились переводить разговор с системой в сторону вредоносной цели.

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Эту схему, получившую название Crescendo, обнаружили специалисты Microsoft. Они рассказали, что сначала хакер отправляет чат-боту несколько безобидных запросов: к примеру, расспрашивает об истории появления какого-либо оружия, а затем "аккуратно" узнает об инструкции его изготовления.

"Опытные хакеры теоретически могут использовать эту тактику при подготовке атаки. В частности, таким образом можно найти информацию, собранную моделью при обучении на открытых данных, которые по ошибке были выложены компанией-жертвой, а позднее закрыты", - говорит менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков.

При этом из обычного поисковика убрать данные можно, а из модели - почти нереально.

Создатели нейросетей регулярно устраняют подобные уязвимости, но хакерам все равно удается перенаправлять системы на "темную сторону". Руководитель направления сервисов защиты облачного провайдера "НУБЕС" Александр Быков рассказал, что с помощью таких запросов злоумышленники заставляли ИИ генерировать ключи активации для продуктов Microsoft.

По словам доктора технических наук и генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, аферисты также могут попросить нейросеть сгенерировать новый вредонос или получить доступ к кускам обучающей выборки, в которых есть конфиденциальные или персональные данные.