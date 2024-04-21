Часы Google начали требовать обязательный PIN-код перед оплатой ими

Безопасность против удобства. Google Wallet на смарт-часах с Wear OS вскоре может потребовать введения PIN-кода перед бесконтактными платежами. И да, у есть «счастливчики».

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Хотя в настоящее время Google не подтверждает эту информацию, несколько пользователей Wear OS сообщили о необходимости введения PIN-кода для использования Google Wallet. Раньше достаточно было просто открыть приложение и прикоснуться часами к считывающему устройству.

Это потенциальное изменение вызывает опасения. Хотя безопасность имеет первостепенное значение, в Wear OS уже предусмотрены соответствующие меры. Часы обычно запрашивают PIN-код, если обнаруживают, что их снимают с запястья. Требование вводить PIN-код для каждой транзакции кажется экспертам и пользователям «чрезмерным и нарушает «плавный процесс», который является ключевым преимуществом использования смарт-часов для платежей.

Логика, лежащая в основе этого потенциального обновления, остается неясной. Это может быть поэтапное развертывание, тест или даже ошибка. Google официально не подтвердил это.